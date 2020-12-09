В Саратовской области зафиксирован рост числа коррупционных преступлений

В Саратовской области за девять месяцев 2020 года отмечен рост коррупционных преступлений на 5,1%.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, за три квартала зарегистрировано 594 преступлений, а в 2019 году — 565.

При этом на 12,3% выросло число тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.

Следователи саратовского СКР возбудили 152 новых уголовных дела, а всего за девять месяцев расследование велось по 216 делам. 66 из них направлены в суд в отношении 72 обвиняемых.

- Не останавливаясь на достигнутых результатах своей деятельности, следственные органы по Саратовской области надеются на активное сотрудничество и плодотворную помощь в противодействии коррупции со стороны населения и институтов гражданского общества, — подчеркнули в СУ СКР области.

Напомним, 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

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