В Саратове пьяный мужчина выбросил собаку с четвертого этажа

Собака находится в тяжелом состоянии

В Ленинском районе Саратова из окна четвертого этажа выбросили собаку.

Как сообщили «КП-Саратов» зоозащитники, ЧП случилось на улице Антонова, 8 днем 8 декабря.

Предположительно, выбросивший бульмастифа из окна 32-летний мужчина был пьян. Он был задержан сотрудниками полиции.

Животное находится в крайне тяжелом состоянии, у собаки перелом позвоночника, повреждения внутренних органов. Хозяйка написала заявление на усыпление, но волонтеры считают, что пса можно вылечить, и начали сбор средств.

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