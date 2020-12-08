Корпоративы в Саратовской области рекомендовано проводить в онлайн-режиме

Корпоративы предложено провести онлайн Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор по Саратовской области настаивает на проведение всех корпоративных праздников только в онлайн-режиме. Об этом заявила руководитель регионального управления службы Ольга Кожанова 8 декабря на заседании координационного совета в правительстве области.

- Мы направили предложения правительству о введении дополнительных мероприятий для предотвращения распространения коронавируса, особенно после новогодних праздников.

В этом году новогодние праздники будут такими из-за эпидситуации — корпоративы могут быть только в онлайн-режиме.

Это нужно принять, чтобы сохранить здоровье свое и окружающих, — заявила Кожанова.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что в преддверии Нового года особенно важно соблюдать простые правила профилактики, чтобы не допустить массового роста заболеваемости.