Андрей Воробьев: В школах должно быть организовано качественное питание

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Депутат областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») проинспектировал две школы Заводского района Саратова. Парламентарий проверил, как организовано питание учеников.

- Готовить еду для учеников по возможности необходимо непосредственно в школах. Об этом неоднократно заявлял секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков. Такой подход позволяет проконтролировать, чтобы дети получали качественные блюда, и не ставит главной целью прибыль предпринимателей, — заявил народный избранник.

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Одна из школ находится в поселке Увек, она была построена около 40 лет назад. За это время требования к пищеблокам изменились, поэтому организовать качественную готовку блюд на территории школы сегодня невозможно: площади пищеблока недостаточно.

Другая школа находится в поселке Авиатор. Она была построена по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и соответствует всем современным требованиям, пояснил Воробьев. Здесь еду готовят прямо внутри школы — предприниматели арендуют оборудование и готовят все блюда — даже пекут хлеб. Качество контролируют руководство школы и родители.

- Дети — приоритет в нашей работе. Поэтому в школах должно быть организовано качественное питание, — заключил народный избранник.

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