Синоптики обещают саратовцам теплую среду

В Саратовской области сегодня, 9 декабря, ожидается погода с переменной облачностью.

- Осадков не будет, утром местами туман и изморозь. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3–8 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Днем будет тепло — столбик термометра поднимется до -3…-8 градусов. Однако в Левобережье холоднее — местами до -15 градусов.

В 2019 году 9 декабря было еще теплее — −2…+3 градуса.

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