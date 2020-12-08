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Две продавщицы продуктового магазина пронесли мимо кассы товар на 411 тыс. рублей

Они едва не разорили торговую точку
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Две продавщицы обворовывали магазин

Две продавщицы обворовывали магазин

Фото: Екатерина Семенова

В Заводском районе Саратова хозяйка продуктового магазина обнаружила крупную недостачу.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, с ноября 2018 по январь 2019 года пропали товары на сумму 411 тыс. рублей.

Были задержаны две женщины, 41 и 45-летний продавщицы этого магазина. На допросе они признались, что выносили товар. Делали они это во время совместных смен.

Владелица заподозрила неладное, когда магазин перестал приносить прибыль. Возбуждено уголовное дело.

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