Водителя иномарки оштрафовали за фотосессию в новогоднем туннеле на Театральной площади

Фото Instagram saratov.lovee
В Саратове оштрафовали водителя, заехавшего на Театральную площадь ради фотосессии.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, после проверки был установлен нарушитель — 29-летний водитель автомобиля Opel Astra.
Он заехал на пешеходную зону, а позже фотографии машины под иллюминацией в виде тоннеля были выложены в соцсети.
Водитель был оштрафован на тысячу рублей.
- Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем автовладельцам о неукоснительном соблюдении ПДД, не нарушать закон ради красивых фотографий, тротуар — это место для передвижения пешеходов, не подвергайте их жизнь опасности, помните что за нарушения ПДД имеется административная ответственность, — подчеркнули в Госавтоинспекции.
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