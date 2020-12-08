В Саратовской области намерены построить крупнейший Центр обработки данных

Подписан меморандум о намерениях построить ЦОД в Саратовской области Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Подписан меморандум о намерениях по строительству в Саратовской области регионального Центра обработки данных Сбербанка.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, церемония прошла в режиме видеоконференцсвязи. В ней приняли участие губернатор Валерий Радаев, Президент, председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф и генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, депутаты Государственной думы РФ.

Валерий Радаев поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина за содействие в установлении партнерских отношений. По его словам, они «повышают инвестиционный статус региона, способствуют успешному внедрению системы цифровой трансформации и передовых технологий».

Герман Греф также поблагодарил Вячеслава Володина и выразил слова признательности Валерию Радаеву и правительству Саратовской области.

Центр обработки данных должен стать крупнейшим в России. Специально для его электроснабжения будет построена отдельная подстанция. Территория для строительства определена в Быково-Отрогском МО, на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Запланировано три этапа: на 2023, 2025 и 2027 годы.

- Строительство ЦОД в Балаково будет способствовать инновационному развитию региона, увеличению занятости — будет создано несколько сотен новых рабочих мест — и налоговых поступлений в бюджет Саратовской области. Проект будет реализован в особой экономической зоне на наиболее благоприятных условиях, включая бесплатное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения. О планах по строительству ЦОД в Саратовской области рассказывал Вячеслав Володин в октябре. Регион боролся с другими областями за право быть победителем на размещение этого проекта, — заявил депутат Государственной думы Николай Панков.

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