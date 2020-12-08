Подробности пожара в Ртищеве: из-за раскаленной печной трубы загорелся потолок

Сгорел дом в Ртищеве
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи начали проверку трагедии в Ртищеве, где на пожаре погибла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
8 декабря сгорел частный дом в Сердобском переулке. Пожар заметил сосед. После того как пламя было локализовано, сотрудники МЧС нашли под рухнувшей крышей тело 85-летней хозяйки.
Тело женщины найдено под завалами крыши
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На трупе выявлены ожоги, других следов насильственной смерти нет.
Установлено, что дом отапливался газовой печью, и в тот день она была перетоплена. От раскаленной трубы вспыхнул потолок рядом с дымоходом, потом огонь перекинулся на крышу.
Причиной пожара могла стать перетопленная печь
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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