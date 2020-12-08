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Подробности пожара в Ртищеве: из-за раскаленной печной трубы загорелся потолок

Под рухнувшей крышей найдено тело 85-летней женщины
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Сгорел дом в Ртищеве

Сгорел дом в Ртищеве

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи начали проверку трагедии в Ртищеве, где на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

8 декабря сгорел частный дом в Сердобском переулке. Пожар заметил сосед. После того как пламя было локализовано, сотрудники МЧС нашли под рухнувшей крышей тело 85-летней хозяйки.

Тело женщины найдено под завалами крыши

Тело женщины найдено под завалами крыши

Фото: СУ СКР по Саратовской области

На трупе выявлены ожоги, других следов насильственной смерти нет.

Установлено, что дом отапливался газовой печью, и в тот день она была перетоплена. От раскаленной трубы вспыхнул потолок рядом с дымоходом, потом огонь перекинулся на крышу.

Причиной пожара могла стать перетопленная печь

Причиной пожара могла стать перетопленная печь

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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