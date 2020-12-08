Предложено объединить электротранспорт Саратова и Энгельса

Предприятия общественного электротранспорта Саратова и Энгельса могут объединить Фото: Екатерина Семенова

Два предприятия общественного транспорта — «Саратовгорэлектротранс» и «Энгельсэлектротранс» — предложено объединить.

С такой инициативой выступила профсоюзная организация энгельсского предприятия. Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал предложение.

- Для нас такое предложение является важным показателем правильности выбранного курса по оздоровлению СГЭТ. Муниципалитет благодарен работникам «Энгельсэлектротранса» за оказанное доверие и готовность к переменам, а также за стремление улучшить качество жизни горожан на обоих берегах Волги путем восстановления троллейбусного маршрута №9, — написал он на своей странице в Instagram.

Исаев считает, что инициативу следует тщательно обдумать, обсудить все с сотрудниками предприятий и членами профсоюза.

Он также напомнил, что оздоровление «Саратовгорэлектротранса» началось при поддержке и по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина, который добился выделения нашему городу троллейбусов, а также повышения зарплаты на предприятии.

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