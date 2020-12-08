Назначен прокурор Аркадакского района

В Аркадакском районе Саратовской области назначен новый прокурор.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, им стал Антон Рогожин, младший советник юстиции.
Антон Рогожин родился в 1987 году. У него высшее юридическое образование, также он кандидат экономических наук.
С октября 2010 года он работает в органах прокуратуры, был старшим помощником прокурора Саратовского района, а потом назначен заместителем прокурора Балашова.
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