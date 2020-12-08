Назначен прокурор Аркадакского района

В Аркадакском районе Саратовской области назначен новый прокурор.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, им стал Антон Рогожин, младший советник юстиции.

Антон Рогожин родился в 1987 году. У него высшее юридическое образование, также он кандидат экономических наук.

С октября 2010 года он работает в органах прокуратуры, был старшим помощником прокурора Саратовского района, а потом назначен заместителем прокурора Балашова.

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