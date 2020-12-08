Пьяного лихача в Самойловке остановили стрельбой по колесам

Инспекторы ДПС ГИБДД МО МВД России «Балашовский» Александр Ерохин и Борис Лученкин преследовали неадекватного водителя на Renault Daster по улицам Балашова.

Машина привлекла к себе внимание тем, что виляла из стороны в сторону, неоднократно выходя на полосу встречного движения. Водитель не подчинился требованиям остановиться и попытался оторваться от полиции, создавая аварийные ситуации.

В результате, когда погоня вышла за пределы города полицейские после предупреждения открыли стрельбу по колесам машины.

После остановки нарушителя в сугробе водитель был задержан.

Дыхнуть в трубочку он отказался. На него составлены два протокола — об отказе подчиниться требованиям сотрудника полиции и за отказ от медосвидетельствования.