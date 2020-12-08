В Саратове мошенники размножали квартиры в аварийном жилье и получали миллионные компенсации

В Саратове выявлены эпизоды, когда собственники аварийных жилищ за счет перепланировки увеличивали количество комнат, регистрируя их затем как отдельные квартиры. Это выявили при проведении инвентаризации муниципальной собственности.

- Известен факт, когда граждане четырехкомнатную квартиру превратили в восемь отдельных квартир, а из трех четырехкомнатных помещений сделали 20 отдельных квартир. В результате расходы на расселение граждан из аварийного жилья выросли на 10,7 млн рублей, — сообщил мэр Михаил Исаев.

Сейчас прокуратура проводит проверки в соответствующих органах, поставивших на кадастровый учет эти квартиры и выдавших собственникам документы.