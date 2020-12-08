Сотрудница дорожной фирмы пыталась за взятку «улучшить» качество асфальта в Энгельсе

Возбуждено уголовное дело о даче взятки сотрудницей дорожной организации Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове сотрудницу дорожной организации заподозрили в даче взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, днем 29 октября она передала 50 тыс. рублей должностному лицу контролирующего органа. Сделка произошло на улице Соколовая.

После передачи денег женщина была задержана Фото: СУ СКР по Саратовской области

За эти деньги сотрудник лаборатории должен был внести в протокол испытания недостоверные данные о качестве асфальта на улице в Энгельсе. От взятки тот отказался, женщину задержали сотрудники УФСБ.

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