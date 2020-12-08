Два саратовских учителя вошли во Всероссийский педсовет

Два представителя Саратовской области вошли в состав Всероссийского экспертного педсовета при Минпросвещения РФ.

Это Гульнара Шиншалиева, учитель начальных классов школы №26 Балакова и Ольга Мирошниченко, учитель русского и литературы, заместитель директора школы «Солярис» в Саратове.

Состав совета утвержден министерством просвещения России. От каждого региона в него вошли по два человека.

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