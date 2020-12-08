В Ртищево на пожаре погибла старушка

В Ртищево Саратовской области сегодня, 8 декабря, произошел смертельный пожар.

- Возгорание произошло в комнате 2 на 3 по всей площади в двухквартирном жилом доме №7 по Сердобскому тупику, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Погибла 85-летняя женщина.

Пожар тушили две единицы техники.

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