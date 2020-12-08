Прокуратура заинтересовалась признанием домов в исторической части Саратова аварийными

Прокуратура проведет проверку о возможном сносе домов в историческом центре Саратова Фото: Екатерина Семенова

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко дал поручение провести проверку признания домов в исторической части Саратова аварийными.

Как сообщает прокуратура, это было сделано после публикаций в СМИ. О неоднозначной ситуации с домами, которые могут являться объектами исторического наследия, писала и «КП-Саратов».

Прокуратура проверит, насколько законно орган местного самоуправления привлек специализированную организацию для экспертной оценки и признания домов аварийными. А также то, как планируется использовать земельные участки под этими зданиями.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на личном контроле прокурора области, — сообщает ведомство.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.