Володин предложил сделать 31 декабря в Саратовской области выходным днем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать нерабочим днем в Саратовской области 31 декабря.

Видеообращение спикера ГД опубликовано на странице его сторонников в соцсети Инстаграм.

В нем Володин говорит, что пандемия коронавируса забрала у нас многое и внесла тревогу в души, нарушив привычный уклад жизни, традиции.

- Правильно было принято решение, чтобы инфекция не распространялась активно, свернуть массовые мероприятия. Однако правильно было бы с мероприятиями, которые относятся к семейному празднику, к дню, когда мы проводим его с близкими, поступить иначе, — сказал Володин.

Он предложил сделать нерабочим 31 декабря, как в ряде других регионов, чтобы люди успели подготовиться к празднику. Володин выразил надежду, что подписчики его поддержат, а руководство Саратовской области — услышит.

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