Минтруд подтвердил позицию Саратовского правительства по выходному дню 31 декабря

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области разъяснило ситуацию в связи с поступающими обращениями граждан о возможности установления 31 декабря выходным днем.

- Вопрос установления выходного дня может быть решен непосредственно в организации или на предприятии в ходе переговоров работников с работодателем.

В рамках механизма социального партнерства работодатель по согласованию с трудовым коллективом может объявить 31 декабря выходным днем, оформив это решение соответствующим внутренним документом, в котором должен быть указан размер оплаты труда работников за этот день, - заявили в минтруде региона.

Напомним, ранее в пресс-службе губернатора подтвердили, что пока таких решений не планируется.

Кроме того, чтобы объявить выходным 31 декабря, надо определиться с днем, который станет рабочим вместо него.