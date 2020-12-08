В Саратовской области 41-летнего мужчину заподозрили в расправе над 60-летней сожительницей

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 60-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее тело с закрытой травмой черепа было найдено 29 ноября в частном доме села Максимовка.

По подозрению задержан 41-летний сожитель погибшей. Идет расследование и сбор доказательств.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.