В Саратов из Татарстана везли крупную партию наркотиков

Юноша при себе имел 30 свертков с наркотиками. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В Ульяновской области задержан наркокурьер.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте, 20-летнего парня обнаружили в поезде «Пермь — Адлер» сотрудники ППС Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте. В его ручной клади имелись 30 пакетов с веществом белого цвета.

Экспертиза показала, что это более 33 граммов метилмефедрона и более грамма мефедрона.

Оказалось, что молодой человек получил указания о месте нахождения тайника в Набережных Челнах. Он забрал наркотики и намеревался отвезти их в Саратов для распространения.

Было возбуждено уголовное дело, юноша отправлен под арест.

Возбуждено уголовное дело. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

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