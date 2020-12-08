Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Саратов из Татарстана везли крупную партию наркотиков

Наркокурьера обнаружили в поезде
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Юноша при себе имел 30 свертков с наркотиками. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Юноша при себе имел 30 свертков с наркотиками. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В Ульяновской области задержан наркокурьер.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте, 20-летнего парня обнаружили в поезде «Пермь — Адлер» сотрудники ППС Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте. В его ручной клади имелись 30 пакетов с веществом белого цвета.

Экспертиза показала, что это более 33 граммов метилмефедрона и более грамма мефедрона.

Оказалось, что молодой человек получил указания о месте нахождения тайника в Набережных Челнах. Он забрал наркотики и намеревался отвезти их в Саратов для распространения.

Было возбуждено уголовное дело, юноша отправлен под арест.

Возбуждено уголовное дело. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Возбуждено уголовное дело. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал