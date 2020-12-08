Еще шесть человек умерли от коронавируса в Саратовской области

Коронавирус за сутки убил шестерых жителей Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве здравоохранения, это две женщины и четверо мужчин.

Все они страдали хроническими заболеваниями. Так, у 58-летней женщины был сахарный диабет, артериальная гипертензия, холецистит. У 59-летней — ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и панкреатит.

Жертвами коронавируса стали также мужчины 56, 64, 65 и 73 лет. У них были проблемы с сердцем, а у самого возрастного еще и хронических бронхит.

Всего в Саратовской области от коронавируса скончались 284 человека.

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