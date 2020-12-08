С начала 2020 года в Саратовской области родилось более 17 тысяч детей

В Саратовской области за 11 месяцев 2020 года родилось 17 108 детей, из них в ноябре 1 399.

- Отделы ЗАГС зарегистрировали 8 795 мальчиков и 8 313 девочек. Больше всего младенцев появилось в Саратове (7 139), Энгельсе (2 505) и Балакове (1 337), — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС.

В ведомстве напомнили, что сейчас получить свидетельство о рождении можно только по предварительной записи через интернет или по телефонам. С собой нужно взять паспорта родителей, медицинское свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, если родители состоят в браке. В первый раз документ выдается бесплатно.

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