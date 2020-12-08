Саратовец украл и съел 45 упаковок шоколада из магазина

В Волжском районе Саратова мужчина украл 45 упаковок шоколада.
- Представитель сетевого магазина рассказала, что днем 1 декабря неизвестный совершил кражу на сумму 3 490 рублей. Он спрятал сладости в куртке и пронес мимо кассы, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.
Мужчину задержали, но шоколад изъять не удалось, по словам 27-летнего рецидивиста он все съел.
В отношении злоумышленника возбудили дело и выписали подписку о невыезде.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.