Саратовец украл и съел 45 упаковок шоколада из магазина

В Волжском районе Саратова мужчина украл 45 упаковок шоколада.

- Представитель сетевого магазина рассказала, что днем 1 декабря неизвестный совершил кражу на сумму 3 490 рублей. Он спрятал сладости в куртке и пронес мимо кассы, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Мужчину задержали, но шоколад изъять не удалось, по словам 27-летнего рецидивиста он все съел.

В отношении злоумышленника возбудили дело и выписали подписку о невыезде.

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