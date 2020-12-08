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Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев провел прием в Энгельсе

Граждане жаловались на УК и просили помочь с оформлением льгот
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Депутат провел дистанционный прием граждан

Депутат провел дистанционный прием граждан

Жители Энгельса Саратовской области смогли пообщаться со своим депутатом областной Думы от «Единой России» Андреем Воробьевым и сообщить о проблемах.

Андрей Воробьев провел прием граждан в дистанционном формате. Желающие могли связаться с ним по телефону 8 (8453) 54-46-61.

Жительница дома на улице Маяковского недовольна работой своей управляющей организации. Та не убирает мусор и ветки со двора. Андрей Воробьев поручил связаться с представителями УК и добиться исполнения своих обязанностей.

Другая женщина попросила помочь оформить льготы на ЖКХ. Юристы проконсультировали пенсионерку, а депутат пообещал, что ей окажут всю необходимую помощь.

Андрей Воробьев дал поручения помочь гражданам

Андрей Воробьев дал поручения помочь гражданам

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