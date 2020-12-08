Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев провел прием в Энгельсе

Депутат провел дистанционный прием граждан
Жители Энгельса Саратовской области смогли пообщаться со своим депутатом областной Думы от «Единой России» Андреем Воробьевым и сообщить о проблемах.
Андрей Воробьев провел прием граждан в дистанционном формате. Желающие могли связаться с ним по телефону 8 (8453) 54-46-61.
Жительница дома на улице Маяковского недовольна работой своей управляющей организации. Та не убирает мусор и ветки со двора. Андрей Воробьев поручил связаться с представителями УК и добиться исполнения своих обязанностей.
Другая женщина попросила помочь оформить льготы на ЖКХ. Юристы проконсультировали пенсионерку, а депутат пообещал, что ей окажут всю необходимую помощь.
Андрей Воробьев дал поручения помочь гражданам
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