Без воды остался Ленинский район Саратова

Сегодня, 8 декабря, Ленинский район Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.
В зону отключений попала Мельничная, Новополянская, Придорожная, Выгонная, Лесная и Выселочная улицы, 1-й Придорожный и 2-й Молочный проезды.
Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы.
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