Без воды остался Ленинский район Саратова

Сегодня, 8 декабря, Ленинский район Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону отключений попала Мельничная, Новополянская, Придорожная, Выгонная, Лесная и Выселочная улицы, 1-й Придорожный и 2-й Молочный проезды.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.