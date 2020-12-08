Следователи ищут очевидцев падения женщины в автобусе №53 в Саратове

В Саратове пассажирка автобуса №53 упала во время движения. Теперь следователи ищут очевидцев.

- Инцидент произошел около 18:20 3 мая, когда транспорт двигался по улице Тархова, вблизи дома №2 по Уфимцева. Упавшая 50-летняя женщина пострадала, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Всех, кто стал свидетелем падения в автобусе, просят откликнуться по телефонам: 99-46-67, 8-937-250-50-01, или по адресу: Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет №804.

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