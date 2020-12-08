В ДТП около Красного Октября погиб пассажир «Гранты»

Около Саратова произошла смертельная авария
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Около Красного Октября в Саратовском районе сегодня утром, 8 декабря, случилось смертельное ДТП.
- В 08:30 на 14-м км дороги Елшанка — Песчаный Умет 34-летний водитель «Лады Гранта» врезался в Chevrolet Niva, после чего Kia влетела в Chevrolet и съехала в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
В аварии погиб 39-летний пассажир «Гранты», водителя госпитализировали, также как и 39-летнего шофера Niva.
Погиб пассажир «Лады Гранта»
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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