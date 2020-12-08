В ДТП около Красного Октября погиб пассажир «Гранты»

Около Саратова произошла смертельная авария Фото: ГИБДД по Саратовской области

Около Красного Октября в Саратовском районе сегодня утром, 8 декабря, случилось смертельное ДТП.

- В 08:30 на 14-м км дороги Елшанка — Песчаный Умет 34-летний водитель «Лады Гранта» врезался в Chevrolet Niva, после чего Kia влетела в Chevrolet и съехала в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В аварии погиб 39-летний пассажир «Гранты», водителя госпитализировали, также как и 39-летнего шофера Niva.

Погиб пассажир «Лады Гранта» Фото: ГИБДД по Саратовской области

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