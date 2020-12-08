Назначены дополнительные поезда из Москвы в Саратов на Новый год

В связи с новогодними праздниками назначаются дополнительные рейсы поездов по самым популярным направлениям в РФ.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, ожидается, что пиковыми датами выезда станут 29 и 30 декабря, а обратно все поедут 8 и 9 января.

Дополнительные рейсы назначены из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Новозыбков, Брянск, Белгород, Старый Оскол, Курск, Пензу, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Архангельск, Новороссийск, Адлер, Тамбов, Саратов, Самару, Уфу и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Анапу, Мурманск и Курск.

А еще из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону — в Имеретинский Курорт и Кисловодск.

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