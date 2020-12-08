Коронавирус в Саратовской области: 254 заражения за сутки

На утро 8 декабря стало известно о еще 254 подтвержденных случаях коронавируса в Саратовской области.

Основная масса новых заражений приходится на Саратов — 122, Энгельсский район — 26, Балаковский — 13.

В основном это лица старше 65 лет — 85 человек.

С пневмонией новая инфекция протекает у 48 человек, с признаками ОРВИ — у 180, бессимптомно — у 26.

Общее число зараженных в регионе составило 29 199 человек.

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