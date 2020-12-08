В Пугачеве двое парней дважды пытались передать наркотики в колонию своему приятелю

В Пугачеве Саратовской области под суд попали трое ранее судимых молодых мужчин.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, одного из 24-летний обвиняют в покушении на покупку наркотиков и попытке дачи взятки. Его ровесника и 22-летнего сообщника — в пособничестве.

По версии следствия, 24-летний парень отбывал срок за убийство и кражу в колонии №4. Он решил подкупить инспектора, чтобы получить в камеру мобильный телефон. Тот для вида согласился, но сообщил о поступившем ему предложении.

23 июля знакомый осужденного передал инспектору телефон и SIM-карту, а также заплатил 4 тыс. рублей за услуги. Но сделка проходила под контролем правоохранительных органов.

Кроме того, этот же заключенный попросил у приятеля с воли обеспечить его наркотиками. 22-летний юноша купил почти 40 граммов растительного вещества и отдал 24-летнему знакомому, чтобы тот перебросил в колонию. Это было сделано 29 июля, но сверток обнаружили сотрудники.

Тем не менее заключенный попытался снова приобрести наркотики, на этот раз через инспектора. Он вновь обратился за помощью к 22-летнему приятелю, который купил нужные вещества и 30 июля передал их сотруднику колонии. Но и на этот раз сделка проходила под наблюдением правоохранителей. Молодого человека задержали сотрудники УФСБ.

Все трое обвиняемых признались. Дело направлено в суд.

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