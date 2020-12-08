Сегодня, 8 декабря, без воды остался Заводской район Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попал Кавказский проезд, 19, 20, 22, проезд Энтузиастов, 33, 33а, Б, в, г, 31а, Б, 35, 37, 37а.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы.

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