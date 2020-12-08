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Вечером понедельника пожарные тушили квартиру в центре Саратова и дом в Малых Озерках

Общая площадь пожаров составила 35 кв. м
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Вчера вечером, 7 декабря, случился пожар в центре Саратова.

- В 21:20 поступил сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире на восьмом этаже девятиэтажки по улице Рахова в Кировском районе. Жилище тушили 14 человек и пять единиц техники, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 5 кв. м.

Также в 20:28 возгорание произошло в селе Малые Озерки Новобурасского района. Частный дом выгорел на площади 30 кв. м. Его тушили шесть человек и две единицы техники.

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