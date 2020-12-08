Валерий Радаев поблагодарил Вячеслава Володина за поддержку в передаче дорог на федеральный уровень

Утром 8 декабря стало известно, что еще две дороги в Саратовской области будут переданы на федеральный уровень.

Губернатор Валерий Радаев высоко оценил поддержку в этом вопросе со стороны председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Он выразил благодарность спикеру Госдумы, в том числе от лица жителей, за инфраструктурные проекты, помогающие повысить качество жизни людей.

- Первой передали в 2018 году дорогу протяженностью свыше 320 км Саратов — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан. Сразу начался ремонт с использованием современных материалов и техники, а главное, при должном финансировании. В прошлом году в федеральное управление передаются сразу две дороги: Тамбов — Ртищево — Саратов и Урбах — Александров Гай. В целом еще свыше 420 км, они также охвачены ремонтными работами. И в текущий сложный год в процессе передачи дорог нас поддерживает Володин. Передали федералам автоподъезд к Балаковской атомной станции от магистрали Сызрань — Саратов — Волгоград. Расстояние небольшое, до 30 км, но значимость участка велика. И еще две дороги — одна в Правобережье объединяет западные райцентры: Самойловка — Балашов — Аркадак — Ртищево, длиной до 180 км. Другая в Левобережье проходит от Энгельсского до Ивантеевского района, расстояние около 370 км. А также автоподъезд к поселку Горный, — напомнил Валерий Радаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.