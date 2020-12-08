У саратовских Дедов Морозов стало меньше заказов

Коронавирус не отступает, и сейчас многие саратовцы выбирают не праздник и веселье в большом кругу, а разумную изоляцию.

Аналитики одной из торговых интернет-площадок подсчитали, что спрос на услуги Деда Мороза в 2020 снизился на 7%.

При этом предложение услуг от аниматоров выросло на 16%, в онлайн-варианте — в два раза.

Пообщаться с Дедом Морозом по компьютеру в Саратове стоит 400 рублей.

Встреча со сказочным героем с глазу на глаз обойдется в 1 490 рублей.

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