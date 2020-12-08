В Саратове «Гранта» устроила массовую аварию

На Большой Садовой случилось массовое ДТП Фото: ГИБДД по Саратову

В Октябрьском районе Саратова вчера вечером, 7 декабря, случилось массовое ДТП.

- В 19:30 напротив Большой Садовой, 50 31-летний водитель «Лады Гранта» врезался в Chevrolet Cruze, Kia Sportage и «Ладу Приора», за рулем были 31, 48 и 22-летний водители соответственно, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В ДТП пострадал 56-летний пассажир «Гранты». Его с травмами госпитализировали.

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