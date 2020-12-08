Работница почты под Саратовом присвоила себе свыше 99 тыс. рублей

Расследование уголовного дела в отношении работницы одного из отделений связи Екатериновского района подошло к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она присвоила себе свыше 99 тыс. рублей, используя служебное положение.

Сейчас гражданка находится под подпиской о невыезде, дело рассмотрит Ртищевский районный суд.

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