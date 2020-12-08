Работница почты под Саратовом присвоила себе свыше 99 тыс. рублей

Расследование уголовного дела в отношении работницы одного из отделений связи Екатериновского района подошло к концу.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она присвоила себе свыше 99 тыс. рублей, используя служебное положение.
Сейчас гражданка находится под подпиской о невыезде, дело рассмотрит Ртищевский районный суд.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.