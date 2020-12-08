Саратовец вынес с работы детали на полмиллиона рублей

Добычей злоумышленника стали детали вагонов. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В Саратове раскрыта крупная кража железнодорожного имущества.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД не транспорте, задержан подозреваемый — 43-летний мужчина.

Он трудился в фирме по ремонту пассажирских вагонов. По версии следствия, с 2018 по 2020 годы он выносил с работы детали и комплектующие, а также баллоны с фреоном.

Похищенное хранилось в гараже. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Добычу он хранил в гараже, чтобы впоследствии продать.

Сумма ущерба составила 560 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина отправлен под подписку о невыезде.

Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

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