В Саратовской области начали продавать проездные на январь

В Саратовской области начали продавать социальные проездные билеты на январь 2021 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты, бесплатные билеты дают ученикам из ряда детей-инвалидов, ребят из многодетных семей, детей-сирот в соцучреждениях.

Пенсионеры могут купить проездные через родственников или знакомых, просто передав им копии своих документов о праве на льготу. Это связано с самоизоляцией лиц старше 65 лет.

При покупке надо соблюдать дистанцию и иметь маску.

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