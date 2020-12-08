В Саратове этой зимой откроются 15 лыжных баз и 40 хоккейных коробок

Саратовцы смогут покататься на коньках на стадионах Фото: Ольга Симонова

В Саратове зимой 2020–2021 будут работать катки, стадионы, 15 лыжных баз, более 40 хоккейных коробок и 79 площадок для зимнего футбола.

- Ведется заливка катков. Например, в Заводском районе можно будет покататься на стадионе «Волга», во Фрунзенском — в Детском парке, в Октябрьском — на стадионе «Спартак» и катке СГТУ на Кумысной поляне, в Волжском — на стадионе «Динамо», — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Хоккейные коробки в основном будут около школ, а также около нескольких ФОКов и в сквере Победы.

Лыжные базы будут работать на 1, 4, 5, 9-й Дачных, на Кумысной поляне, в Октябрьском и Смирновском ущельях.

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