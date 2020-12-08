Сергей Грачев саратовцам: буду опираться на ваши обращения

Сергей Грачев

Сергей Грачев, который с 8 декабря приступил к работе первого заместителя главы Саратова, выступил с обращением к жителям.

- Для меня это возможность реальными практическими решениями и действиями улучшить жизнь горожан — отметил он.

По словам Сергея Грачева, в городе немало актуальных вопросов. Среди них: вывоз мусора, ремонт тротуаров, освещение улиц, качественная работа коммунальных служб.

- Рассчитываю на обратную связь, чтобы оперативно и точечно реагировать на все возникающие проблемы. В своей работе буду опираться на ваши обращения. Буду искать решения и нести за них ответственность, — сказал Сергей Грачев в своем Instagram.

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