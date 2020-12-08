Володин: Две трассы Саратовской области переданы на федеральный уровень

Две трассы, проходящие по территории Саратовской области переданы для обслуживания и содержания на федеральный уровень. Об этом в паблике своих сторонников volodin.saratov в Инстаграм сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

- Сегодня произошло событие, которое невозможно переоценить. Дороги Саратовской области, которые в рамках своего бюджета невозможно было привести в хорошее, нормативное состояние, переданы на федеральный уровень. Речь идет о дороге на Балаково, Пугачев, Ивантеевку и дальше на Самару и дорога, которая соединяет Пензенскую и Волгоградскую области. Это дорога от границ Ртищевского района и Сердобского района Пензенской области, а дальше уже через Ртищево, Аркадак, Самойловку на Волгоград — этот участок дороги, — рассказал Володин.

По его словам, это позволит не только сделать дороги качественными, но и региону сэкономленные на них средства направить на другие дороги, например, в городах Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск и других, а также сел и межрайонных центров.

Осталась одна дорога, которую пока не передали, — дорога на Балтай.

- Учитывая, что это дорога с самым меньшим, если хотите, изъяном и протяженность небольшая, здесь область может сама эту проблему решать. И в этой связи хочется еще раз сказать, что теперь не на кого пенять. Средства области есть, это порядка 13 млрд рублей ежегодно с учетом средств за счет федерального бюджета в рамках программы «БКД». Этого достаточно, чтобы приводить в хорошее состояние свои дороги, которые находятся на балансе области, городов, районов, поселков, — заметил Володин.

Общий объем переданных на федеральный уровень саратовских дорог за три года составил более 2000 км. Это самые загруженные, самые протяженные дороги: Саратов — Озинки, Саратов — Алгай, Саратов — Ртищево — Тамбов.