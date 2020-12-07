Саратовцы начали фотографироваться с машинами в новогоднем туннеле на Театральной площади

Фото Instagram saratov.lovee

В соцсетях появились фотографии автомобилистов на Театральной площади под световой инсталляцией.

В Instagram saratov.lovee опубликовано фото девушки с машиной, которая заехала под новогодний тоннель.

- Мне плевать на всех, фотографируюсь где хочу, — гласит подпись к фото.

Комментарии разнятся — от восторженных до негативных.

Ранее несколько автомобилистов похвастались фотографиями под «звездным небом» на пешеходной зоне и были оштрафованы. После этого въезд перегородили бетонными блоками.

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