Саратовцы начали фотографироваться с машинами в новогоднем туннеле на Театральной площади

Фото Instagram saratov.lovee
В соцсетях появились фотографии автомобилистов на Театральной площади под световой инсталляцией.
В Instagram saratov.lovee опубликовано фото девушки с машиной, которая заехала под новогодний тоннель.
- Мне плевать на всех, фотографируюсь где хочу, — гласит подпись к фото.
Комментарии разнятся — от восторженных до негативных.
Ранее несколько автомобилистов похвастались фотографиями под «звездным небом» на пешеходной зоне и были оштрафованы. После этого въезд перегородили бетонными блоками.
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