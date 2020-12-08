Убийство в Черной Падине: подозреваемая арестована

Женщина признала, что ударила сожителя ножом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ершовском районе Саратовской области арестована 40-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в убийстве 38-летнего сожителя.
Обвиняемая арестована
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, 3 декабря к ним в гости, в дом села Черная Падина, пришли гости. Когда компания разошлась мужчина начал грубо ругать свою сожительницу. В ярости та схватила нож и ударила обидчика в грудь. Пострадавший упал и вскоре умер.
В ярости на обидчика женщина схватилась за нод
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Полицию и скорую помощь вызвали соседи.
Женщина призналась, что ударила мужчину ножом, но отрицает, что намеревалась его убить.
Полицию и скорую помощь вызвали соседи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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