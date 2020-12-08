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Пенсионерка погибла на пожаре в летней кухне в селе Ершовского района

Женщину нашли после тушения огня
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Пожар произошел на летней кухне

Пожар произошел на летней кухне

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ершовском районе на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Тело женщины нашли в сгоревшем помещении

Тело женщины нашли в сгоревшем помещении

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пожар произошел днем 7 декабря в селе Нестерово. Возгорание заметил местный житель, он вызвал пожарных. Как оказалось, огонь охватил летнюю кухню рядом с домом. После тушения огня там обнаружены останки 76-летней женщины.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Установлено, что очаг возгорания находился в летней кухне. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователи проводят проверку

Следователи проводят проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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