Валерий Радаев поблагодарил Вячеслава Володина за поддержку Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о необходимости реализации программ по обеспечению граждан жильем.

Глава региона напомнил, что квартирный вопрос всегда был актуален, при том, что решить его было непросто.

- Но опыт последних лет, когда мы сообща занимались проблемами обманутых дольщиков, показал, что можно добиться успешного результата. Главное — заниматься проблемой системно, комплексно, при этом точечно применяя возможные механизмы, — отметил Валерий Радаев.

Он подчеркнул, что такого подход в работе с саратовскими проблемными домами возник по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Теперь же следует его придерживаться и при обеспечении жильем детей-сирот, многодетных семей, переселенцев из аварийных домов.

- Эти актуальные задачи ставятся перед регионом. И мы уже начали работать по ним в новом формате — при консолидации усилий различных ведомств, с федеральным центром, при тесном взаимодействии с нашим депутатом Вячеславом Викторовичем Володиным, который всегда поддерживает Саратовскую область в социально значимых проектах, — сказал Валерий Радаев.

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