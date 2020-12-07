Школы Саратова переходят на очное обучение

Дети вернутся за парты
Фото: Екатерина Семенова
С 9 декабря в школах Саратовской области завершается дистанционное обучение.
Как сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин, такое решение было принято после тщательного анализа ситуации с заболеваемостью учеников и учителей.
- Временные ограничения привели к значительным улучшениям, поэтому на сегодняшний день нет оснований для сохранения дистанционного обучения, — отметил он в своем Instagram.
Санитарные правила сохраняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.