Школы Саратова переходят на очное обучение

Дети вернутся за парты Фото: Екатерина Семенова

С 9 декабря в школах Саратовской области завершается дистанционное обучение.

Как сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин, такое решение было принято после тщательного анализа ситуации с заболеваемостью учеников и учителей.

- Временные ограничения привели к значительным улучшениям, поэтому на сегодняшний день нет оснований для сохранения дистанционного обучения, — отметил он в своем Instagram.

Санитарные правила сохраняются.

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