В Саратовской области запретили новогодние корпоративы

Корпоративы и банкеты - под запретом Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратовской области введены новые ограничения, связанные с коронавирусом.

Как сообщил председатель правительства Роман Бусаргин, соответствующее постановление было подписано сегодня, 7 декабря.

Уже со вторника, 8 декабря, вводятся рад запретов:

- на работу детских игровых площадок, где предусмотрено массовое пребывание людей;

- на развлекательные мероприятия в ТЦ;

- на проведение банкетов, корпоративов, свадеб и аналогичных торжеств, в том числе, на базах отдыха, в санаториях, гостиницах.

На катках и лыжных базах вводятся строгие правила, предусматривающие не менее 1,5 метров социальной дистанции. Площадь катка должна составлять не менее 10 кв. метров на одного посетителя. Кататься можно будет только в маске.

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