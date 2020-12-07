В Саратовской области запретили новогодние корпоративы

Корпоративы и банкеты - под запретом
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Саратовской области введены новые ограничения, связанные с коронавирусом.
Как сообщил председатель правительства Роман Бусаргин, соответствующее постановление было подписано сегодня, 7 декабря.
Уже со вторника, 8 декабря, вводятся рад запретов:
- на работу детских игровых площадок, где предусмотрено массовое пребывание людей;
- на развлекательные мероприятия в ТЦ;
- на проведение банкетов, корпоративов, свадеб и аналогичных торжеств, в том числе, на базах отдыха, в санаториях, гостиницах.
На катках и лыжных базах вводятся строгие правила, предусматривающие не менее 1,5 метров социальной дистанции. Площадь катка должна составлять не менее 10 кв. метров на одного посетителя. Кататься можно будет только в маске.
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