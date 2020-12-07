В Саратове отключат светофоры в Солнечном и на Шелковичной

В Саратове завтра, 8 декабря, отключат светофоры в Солнечном поселке и во Фрунзенском районе.

- В связи с модернизацией светофоры на перекрестках улиц Антонова/Чехова и Шелковичная/Свинцовая не будут работать с 09:00 по 19:00, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Около этих мест находятся две школы — №№77 и 55.

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