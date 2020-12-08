Сегодня в Саратовской области ожидается туман и до -14 градусов мороза

В Саратовской области сегодня, 8 декабря, ожидается погода с переменной облачностью.

- Утром местами пройдет слабый снег и будет туман, изморозь, на дорогах скользко, днем — без осадков, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер будет дуть холодный, с севера и северо-востока, но не сильный, всего 3–8 м/с. Температура днем опустится до -9…-14 градусов, а в Правобережье может прогреться до -4.

В 2019 году 8 декабря было теплее — -2…+3 градуса.

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